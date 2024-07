Giovane trovato accoltellato nei “boschi della droga”: è omicidio. Indagini nel Novarese, è probabile che si tratti di un regolamento di conti.

Giovane trovato accoltellato nei “boschi della droga”: è omicidio

Sarebbe stato ucciso con tre coltellate sferrate al torace e alla schiena. Un giovane sulla trentina di origine nordafricana è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri, venerdì 26 luglio, nel territorio di Oleggio. Più precisamente, il rinvenimento del corpo dell’uomo è avvenuto in via Vecchia Ticino.

Si tratta di una zona che è notoriamente teatro di spaccio per consumatori che arrivano dal Novarese e anche dalla vicina Lombardia.

Uno sfregio sul volto

Come riportano i colleghi di Prima Novara, la vittima presumibilmente è stata colpita a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo in cui è stata ritrovata. E solo in un secondo momento depositata nel luogo del ritrovamento.

Il cadavere aveva anche uno sfregio sul volto: anche questo farebbe ipotizzare il coinvolgimento di bande rivali in una zona già in passato teatro di spaccio. Non sarebbe stata ancora trovata l’arma del delitto, né dato un nome all’uomo. Le indagini proseguono coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara

