Gli taglia le gomme del trattore, poi lo colpisce con un falcetto

Una lite tra due agricoltori degenera, tant’è che uno danneggia il trattore del rivale e lo colpisce con un attrezzo. E’ accaduto nei giorni scorsi a Mongrando, centro del Biellese. Secondo quanto risulta dalle prime indagini, come accennato, uno dei litiganti avrebbe danneggiato il mezzo agricolo del rivale, tagliandogli tutte e quattro le gomme del trattore. Lo avrebbe poi colpito con una falcetto alla schiena e se ne sarebbe andato. Lo ruiportano i colleghi de La Provincia di Biella.

A quanto pare, si tratta però dell’ultimo episodio di una serie di tensioni e momento di attritto che tra i due proseguono da tempo.

La denuncia ai carabinieri

Il giorno successivo la vittima si è recata presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Sono ora in corso le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

Foto d’archivio

