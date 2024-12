Greta aveva fretta di venire al mondo: il parto in ambulanza. Una bella emozione per i volontari che hanno aiutato la mamma.

Lieto eventu sull’ambulanza l’altro giorno a Novara. Era sabato pomeriggio quando un gruppo di volontari della Croce rossa hanno assistito al lieto evento: a bordo dell’ambulanza è nata Greta (nome di fantasia). La mamma, in travaglio, stava per essere accompagnata all’ospedale Maggiore ma la piccola ha avuto fretta di nascere. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

«In quei momenti – commentano i volontari – l’ambulanza novarese si è trasformata in una cicogna che ha accompagnato mamma e figlia in piena salute nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore di Novara».

Il ricovero in corsi

Dopo il parto, ovviamente la mamma è stata portata in ospedale per le verifiche sullo stato di salute, suo e della piccola. La situazione è stata giudicata del tutto normale per entrambi.

Foto d’archivio

