Ieri pomeriggio anche Biella è stata colpita duramente dal maltempo. Come accaduto a Borgosesia, il capoluogo laniero ha dovuto fare i conti con vento e grandine.

Momenti di paura, vento, grandine e danni nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, a Biella e negli immediati dintorni. Così come accaduto a Borgosesia, il capoluogo laniero è stato colpito da un nubifragio che ha fatto partire decine di chiamate ai vigili del fuoco.

Un condominio scoperchiato

Tra le altre cose, i vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di Chiavazza a seguito di una tromba d’aria che aveva parzialmente scoperchiato l’edificio. Gli operatori hanno valutato le condizoni della copertura, avente delle parti pericolanti in eternit che erano state disancorate dal vento forte. E hanno interdetto al passaggio una vasta area attorno al condominio stesso, in quanto ancora soggetta al pericolo di ulteriori cadute di parti della medesima copertura.

Sul posto è anche intervenuto il personale Arpa Biella per le valutazioni inerenti alla presenza di parti di eternit danneggiate e cadute a terra. L’amministratore condominiale che aveva già preso accordi con ditta specializzata per la rimozione delle parti ancora pericolanti e la messa in sicurezza della copertura.

Molti disagi per piante cadute

In città è caduto un albero all’interno del complesso dell’ex ospedale, e su alcuni tratti si è stati costretti a fare lo slalom tra i rami sulla carreggiata. Come riporta La Provincia di Biella, si segnala la caduta di un albero lungo via Marconi, chiusa al traffico. Per la caduta di rami, via Ogliaro è percorribile solo da Biella verso Pavignano mentre la carreggiata in direzione della città è rimasta al traffico.

