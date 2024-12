Il giallo dell’omicidio-suicidio: arma e movente i grandi assenti. Sull’episodio di Moncalieri si allungano numerose ombre, adesso l’ipotesi del delitto prende corpo.

Non si trova l’arma e manca anche un movente credibile. Tanto che quello che quello che sulle prime appariva come un caso di omicidio e suicidio, adesso potrebbe rivelarsi un doppio delitto. Si tratta della tragedia avvenuta l’altro giorno a Moncalieri, quando marito e moglie sono stati trovati senza vita nella propria abitazione: lei colpita ripetutamente alle spalle con qualche oggetto contundente, lui impiccato.

Sembrava un caso analogo a quello accaduto solo pochi giorni prima nel Canavese. Ma con alcune differenze che appaiono sempre più significative, tanto da ipotizzare un completo cambio dello scenario.

Le indagini in corso

Emanuele Tuninetti, 69 anni, e la moglie Antonella Tarabra, 61, vivevano di agricoltura e mercato ambulante. Coltivavano i loro prodotti in un terreno vicino a casa e poi le andavano a vendere ai mercati generali o su un banco ai mercati di Torino. A trovare i loro corpi senza vita è stato un parente.

Come accennato, i problemi sono due. In primo luogo, non è ancora stato trovato nulla di compatibile con l’oggetto contudente con il quale è stata colpita Antonella. Difficile pensare che il marito abbia pensato a nasconderlo o a disfarsene in un momento simile.

In secondo luogo, manca il movente: la coppia era sempre andata d’accordo, pare non ci fossero problemi di salute, e nemmeno di carattere economico. E nemmeno precedenti episodi di raptus che potrebbero aver colpito l’uomo. Nulla di nulla, insomma. Da qui l’ipotesi che nel dramma debba forse essere inserita una terza persona. Tutte ipotesi, ovviamente: al momento il caso di Moncalieri resta un giallo in attesa di soluzione.

