Il mistero di Simone, trovato senza vita lungo i binari

Sconcerto e mistero per la morte di Simone Ruzza, un 47enne di Biella. Si tratta dell’uomo che la scorsa settimana era stato trovato senza vita nella stazione di Rho Fiera. L’uomo era salito a Torino sul treno per Milano. Ma invece che scendere a Santhià ha proseguito il suo viaggio, ed è sceso a Rho. E qui è rimasto investito dal treno. Ancora sono da charire le dinamiche del sinistro. Le indagini sono in mano ai carabinieri.

Tanti dubbi sull’incidente

Inizialmente si era pensato a un gesto volontario, ma in realtà potrebbe anche essere un momento di smarrimento a risultare fatale all’uomo. E’ questa la versione di Cityrumors, un canale social.

«Simone doveva solo tornare a casa, in treno. Si è addormentato ed è accaduto tutto quello che non doveva succedere. Qualche giorno fa era stato travato un corpo senza vita sui binari della linea ferroviaria Torino – Milano nei pressi di Rho, a pochi chilometri da Milano. Sabato, l’uomo è stato identificato: Simone Ruzza, 47 anni. Una fine incomprensibile, da principio.

Si è pensato ad un gesto volontario, ma troppi elementi contraddicevano questa ipotesi. E alla fine la spiegazione più semplice è apparsa anche la più verosimile. Simone giovedì sera è salito a bordo di un treno a Torino e, da lì, avrebbe dovuto prendere a Santhià la coincidenza per Biella e tornare a casa. Ma non è sceso a Santhià e ha continuato il viaggio. Alcune ore dopo, il suo corpo senza vita è stato trovato nella stazione di Rho, vicino ai binari della linea per Varese.

Simone si è probabilmente addormentato sul treno da Torino verso casa. Svegliatosi e sentendosi smarrito, è sceso a Rho. Mentre cercava un modo per tornare è stato urtato da un convoglio in transito. Ed è morto così, tra i binari, lontano da casa».

