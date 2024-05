Il padre non lo fa uscire, il figlio si cala dal balcone e per poco non si ammazza. Pauroso volo per un 20enne già noto alle forze dell’ordine.

Incidente questo pomeriggio a Cuorgnè in via Marconi dove, al culmine di una lite in famiglia, un ragazzo ha tentato di calarsi dal balcone di casa dopo che il padre gli aveva impedito di uscire. Il ragazzo però è caduto, scivolando di sotto finendo nel cortile della palazzina dopo un volo di circa tre metri. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

L’intervento dei soccorsi

La fuga del giovane, un ventenne già noto alle forze dell’ordine, è avvenuta al culmine di una lite con il padre. Sono stati i vicini di caasa a dare l’allarme e chiamare il numero unico per le emergenze. Sul posto sono giunti i carabinieri di Cuorgné che stanno indagando sull’esatta dinamica di quanto accaduto.

Gli uomini della Croce Bianca di Valperga, giunti sul posto, hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato all’ospedale di Ivrea. Qui i medici gli hanno diagnosticato un politrauma ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Foto d’archivio

