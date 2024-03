Imprenditore 56enne trovato morto in casa: indagini in corso. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa, non riuscendo a mettersi in contatto con lui.

Sconcerto nella zona di Chivasso per l’improvvisa morte di Daniele Masino, noto imprenditore. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Aosta all’età di 56 anni. Una notizia che ha lasciato la città in uno stato di profondo choc e incredulità.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, l’uomo a un certo punto non dava più notizie di sè, e amici e familiati hanno cominciato a preoccuparsi. A vuoto anche ogni tentativo di mettersi in contatto per telefono. Così è scattata la denuncia ai carabinieri, segnalando la scomparsa di persona.

La tragica scoperta del corpo senza vita

Purtroppo la preoccupazione ha lasciato il posto al dolore quando vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di Daniele nel suo alloggio di Aosta.

L’uomo, come accennato, era ben conosciuto in zona. In parte per la sua professione di imprenditore, in parte anche per un forte impegno sociale che lo aveva visto spesso partecipe nella vita della sua comunità.

Indagini in corso per scoprire la causa della morte, anche se l’ipotesi più probabile è quella di un improvviso malore che non gli ha nemmeno lasciato il tempo di chiedere soccorso. Non sono infatti state trovate tracce di violenza o altri elementi che potrebbero far pensare ad altro.