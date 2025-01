Incendio boschivo a Strona, in azione i vigili del fuoco di Ponzone. Andati in cenere circa 500 metri quadrati di vegetazione.

Incendio boschivo a Strona, in azione i vigili del fuoco di Ponzone

Una squadra dei vigili del fuoco volontari di Ponzone è stata impegnata l’altra sera intorno alle 20.30 per un incendio di un’area boschiva nel territorio comunale di Srrona. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza hanno riguardato una zona di vegetazione ampia circa 500 metri quadrati. Gli operatori sono stati chiamati da alcuni residenti che avevano notato il fumo levarsi dal bosco.

L’intervento di vigli e volontari Aib

Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. Per l’operazione di sopegnimento e bonifica sono entrati in azione, assieme ai vigili del fuoco di Ponzone, anche le squadre Aib di Valdilana. Sul posto presenti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito e per capire se all’origine del rogo vi fosse un gesto doloso o una semplice distrazione.

Ovviamente in questo periodo di scarse precipitazioni la raccomandazione è quella di evitare ogni azione che porebbe innescare un incendio. Anche un semplice mozzicone di sigaretta non spento e buttato tra le foglie secche potrebbe dare origine a un rogo boschivo.

Foto d’archivio

