L’incendio al camino si estende a tetto e mansarda: paura nel Vercellese. I vigili del fuoco hanno limitato i danni all’abitazione. Una persona è finita in ospedale.

L’incendio al camino si estende a tetto e mansarda: paura nel Vercellese

Incendio in un’abitazione l’altro pomeriggio a Crova, nel Vercellese. Intorno alle 12.40, le squadre dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris, supportate da una squadra volontaria di Santhià e dai mezzi della centrale di Vercelli, sono intervenute in via Bonifacio per il rogo partito da una canna fumaria.

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Un rogo già propagato alla mansarda

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno constatato come le fiamme si fossero già propagate alla mansarda e al tetto dell’abitazione, rendendo l’intervento più complesso e delicato. I vigili del fuoco hanno lavorato per contenere e spegnere l’incendio, evitando che potesse estendersi ulteriormente e causare danni ancora maggiori.

Al termine delle operazioni, l’area è stata messa in sicurezza. Il personale sanitario del 118, presente sul posto, ha prestato assistenza e disposto il trasporto di una persona in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’intervento anche la polizia locale di Crova per i rilievi e la gestione della viabilità.

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