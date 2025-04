Incendio di rotoballe nel Vercellese, il fumo crea problemi di viabilità. LE FOTO

Incendio di rotoballe nel Vercellese, il fumo crea problemi di viabilità. Intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Incendio di rotoballe nel Vercellese, il fumo crea problemi di viabilità

In fiamme alcune rotoballe di fieno lubngo le strade della pianura vercellese. E’ accaduto l’altro pomeriggio sulla strada provinciale 455 nel territorio del comune di Desana. Scattato l’allarme da parte di alcuni automobilisti, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a quella dei mezzi speciali con l’autobotte.

Si è verificato che le rotoballe erano state trasportate su un rimorchio, ancora da capire come si sia innescato il fuoco.

LEGGI ANCHE: Rotoballe in fiamme in un maneggio: salvi gli animali. LE FOTO

L’intervento degli operatori

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’incendio era già esteso. Quindi hanno provveduto ad estinguere completamente le fiamme che producevano fumo che stava causando problemi al traffico stradale. In seguito hanno smassato le parti interessate per continuare a raffreddare, mettendo così in sicurezza l’area interessata. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

E’ intervenuta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Trino per i rilievi di prassi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook