Fiamme sull’autostrada: rogo devasta un furgone. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna il conducente si è messo in salvo in tempo.

Lotta contro il fuoco nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 maggio,lungo l’autostrada A26. Intorno alle 13, la squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sul tratto autostradale A26 in direzione Genova, circa 500 metri prima del casello autostradale, per l’incendio di un furgone cassonato.

Il mezzo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato prontamente raggiunto dai soccorritori. I vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta, evitando il rischio di ulteriori danni o esplosioni.

Il conducente ha accostato in tempo

Fortunatamente, non si segnalano feriti: il conducente ha avuto il tempo di accostare e di uscire dal furgone prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti.

L’intervento tempestivo ha permesso di limitare i disagi alla circolazione e di ripristinare rapidamente la viabilità. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità dell’A26 e sugli interventi di emergenza, è possibile consultare i canali ufficiali dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

