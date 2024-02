Incendio in una casa, donna muore dopo due giorni in ospedale. Due anziani coniugi erano stati subito ricoverati al Cto di Torino, lei non ce l’ha fatta.



Era stata ricoverata assieme al marito con ustioni gravissime sul corpo, a seguito dell’incendio che aveva devastato la loro casa. E non ce l’ha fatta: ha cessato di vivere dopo nemmeno due giorni di ospedale. E’ finito in tragedia un episodio accaduto l’altro giorno a Pogliani di Montanaro, centro nei pressi di Chivasso.

Come riporta Prima Chivasso, l’allarme al 115 era scattato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, e sul posto erano immediatamente intervenute ambulanze della Croce rossa di Chivasso, con l’équipe medica del 118, oltre ovviamente ai vigili del fuoco di Chivasso, Montanaro, Volpiano e Torino. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria.

Sul posto, per le indagini del caso, anche i carabinieri della Compagnia di Chivasso.

Coniugi ustionati

Erano rimasti ustionati e intossicati nel disperato tentativo di spegnere le fiamme i due coniugi che vivevano nella casa. I due erano stati trasferiti al Cto di Torino con l’elisoccorso del 118. L’uomo, un 69enne, era stato dichiarato quasi subito fuori pericolo, anche se ci vorranno quattro mesi per guarire le ustioni.

La donna invece, Simona Pivetta, 72 anni, era apparsa gravissima fin da subito. E dopo più di un giorno, nonostante le terapie, ha cessato di vivere.