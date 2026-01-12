Incendio in una rimessa con duecento quintali di legna. LE FOTO

Incendio in una rimessa con duecento quintali di legna. Intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto il rogo.

Incendio in una rimessa con duecento quintali di legna

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 12 gennaio, a Cossato, nel Biellese orientale. Qui, intorno alle 10, è stato segnalato un incendio in via Peruzza. Le fiamme hanno interessato una legnaia situata all’interno di una proprietà privata. Nella legnaia è stato stimato un quantitativo di legna notevole, pari a circa duecento quintali.

Gli operatori in azione

Giunti sul posto, i pompieri hanno effettuato le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l’area e completare le operazioni di spegnimento. Decisivo anche il tempestivo intervento dei proprietari, che avevano già avviato le prime azioni per contenere il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’incendio ha coinvolto una legnaia con un quantitativo di legna stimato, come accennatoi, in circa duecento quintali. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state completamente domate evitando conseguenze più gravi e l’estensione dell’incendio ad altre strutture vicine.

