Incidente a Novara: tre auto coinvolte, una ribaltata. Due persone ferite, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Novara è intervenuta l’altra mattina verso le ore 8:30 a Novara in via Boroli per un incidente stradale. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: saranno le forze dell’ordine a stabilirla in base ai rilievi.

LEGGI ANCHE: Incidente in alta Valsesia, auto esce di strada e finisce lungo la scarpata

L’incidente

Come riportano i colleghi di Prima Novara, nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture di cui una ribaltata. L’intervento dei pompieri è consistito nella messa in sicurezza delle vetture e dello scenario. Due feriti sono stati affidati alle cure del 118.