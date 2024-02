Incidente in alta Valsesia, auto esce di strada e finisce lungo la scarpata. E’ accaduto a Boccioleto, il conducente è stato portato all’ospedale.

Incidente in alta Valsesia, auto esce di strada e finisce lungo la scarpata

E’ uscito di strada per cause ancora da chiarire ed è finito per qualche metro giù per il versante che costeggia la carreggiata. Incidente nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, avvenuto nel territorio di Boccioleto, in alta Valsesia.

I vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti con una squadra di operatori intorno alle 19 per prestare soccorso assieme al personale del 118.

Un volo di cinque metri

La vettura era uscita di strada fermandosi contro gli alberi dopo essere discesa per circa cinque metri lungo la scarpata. Per fortuna la vegetazione ha fermato la corsa dell’auto.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto in collaborazione con il personale medico hanno estratto in sicurezza il conducente all’interno del veicolo e raggiunto il piano stradale. Poi una ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Scopa, cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati coinvolti altri veicoli, può darsi che il conducente si sia distratto un attimo e non sia più riuscito a controllare la sua auto.