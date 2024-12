Incidente ad Arborio, auto finisce ribaltata sulla strada. Intervento dei vigili del fuoco di Vercelli e del 118 di Gattinara.

Incidente ad Arborio, auto finisce ribaltata sulla strada

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre, sulle strade di Arborio. non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, quello che è certo è che una vettura ha terminato la sua corsa completamente capottata sull’asfalto.

Poco dopo le 15.30 una squadra della centrale di Vercelli dei vigili del fuoco è arrivata sul posto, in via Martiri, per prestare soccorso alle persone coinvolte e per mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

Sul posto anche il 118 di Gattinara

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura. Intanto il conducente infortunato era già stato portao fuori dall’abitacolo ed era sottoposto alle cure dei sanitari del 118 di Gattinara.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Santhià per i rilievi di prassi. Non sembra siano stati coinvolti altri veicoli.

