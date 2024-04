Muore in moto a 17 anni, lutto nel mondo del calcio giovanile. L’impatto contro un’auto non ha lasciato scampo al ragazzo.

Sconcerto nel mondo del calcio giovanile piemontese per la tragica fine di Jacopo Gallo, 17 anni, fino allo scorso anno giocatore di calcio negli allievi provinciali della società calcistica astigiana di Montegrosso.

Il giovane l’altra sera stava viaggiando sulla sua moto, quando si è scontrato contro una vettura nella zona di Costigliole d’Asti. Uno schianto fatale, nulla hanno potuto i soccorritori per salvargli la vita.

I tentativi di soccorrere il giovane

Come riportano i colleghi de La Provincia di Asti, sul posto sono accorsi gli amici con i quali era stato poche ore prima e gli stessi familiari. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi dell’incidente.

Jacopo Gallo era residente in frazione Annunziata, studente del quarto anno all’istituto “Artom” di Asti. Avrebbe compiuto 18 anni fra poco più di un mese. Lascia il papà Massimo, la mamma Francesca, entrambi impegnati alla scuola Apro di Alba, e i due fratelli gemelli, Mattia e Azzurra.

Il calcio in lutto

Come accennato, Jacopo ha calcato i campi della provincia astigiana e cuneese fino allo scorso anno, quando era tesserato per il Montegrosso Academy. In passato aveva anche vestito la maglia dell’Albese, che sui social lo piange. Della tragedia ne ha parlato anche Piemonte Sport.

