Incidente in superstrada, auto finisce contro il guard-rail. Intervento dei vigili del fuoco e personale del soccorso.

Incidente in superstrada, auto finisce contro il guard-rail

Conducente perde il controllo della propria auto e finisce contro il guard-rail. E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 29 ottobre. Pochi minuti prima delle 9, una squadra dei vigili del fuoco di Biella è intervenuta sulla superstrada per un incidente che vedeva coinvolta una sola autovettura.

Come accennato, il conducente, per cause ancora non definite, ha perso il controllo dell’auto urtando il guard rail. Sul posto anche la polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Il conducente è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE: Furgone fuori strada nel tratto tra Villa del Bosco e Roasio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook