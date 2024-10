Influencer piemontese muore trafitta da un pesce spada. Giulia Manfrini, imprenditrice di successo, ha perso la vita in un incidente drammatico nelle acque del Pacifico.

Influencer piemontese muore trafitta da un pesce spada

Un tragedia avvenuta in Indonesia porta dolore in Piemonte. Una 36enne, Giulia Manfrini, influencer e imprenditrice di successo, ha perso la vita in un incidente drammatico avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Giulia, che era molto conosciuta sui social media per i suoi contenuti dedicati al lifestyle e alla sostenibilità, è stata trafitta da un pesce spada mentre si trovava in acqua, probabilmente mentre stava partecipando a un’attività di pesca o snorkeling.

Ferite troppo gravi

Le ferite riportate sono state subito giudicate gravissime, e nonostante i tentativi disperati dei medici, Giulia è deceduta in ospedale, lasciando amici, familiari e follower in uno stato di shock e incredulità.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando una reazione di sgomento in tutta la città e tra i suoi numerosi sostenitori online, molti dei quali hanno condiviso messaggi di condoglianze e ricordi affettuosi. Giulia era un esempio di determinazione e passione; oltre a essere un’imprenditrice, aveva fondato diverse iniziative per promuovere la consapevolezza ambientale e il benessere, diventando un punto di riferimento per molti giovani. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto non solo tra chi la conosceva personalmente, ma anche tra coloro che seguivano il suo lavoro e si ispiravano al suo impegno.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook