Inseguimento ai 200 all’ora sulle strade del Lago Maggiore. Un 52enne è stato infine arrestato dai carabinieri dopo un ultimo tentativo di fuga a piedi.

Inseguimento ai 200 all’ora sulle strade del Lago Maggiore

Folle inseguimento l’alra notte da Domodossola fino a Meina, lungo la strada del Lago Maggiore, con epilogo tra l’autostrada e i boschi. Un 52enne ossolano è stato arrestato dopo una fuga a tutta velocità e una violenta colluttazione con i Carabinieri.

Tutto è iniziato intorno alle 23 nel centro di Domodossola, quando una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha intimato l’alt a un’Audi A4 che viaggiava ad alta velocità e che poco prima aveva ignorato uno stop a un incrocio. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando il via a un inseguimento ad altissimo rischio, sfrecciando tra pedoni e auto in sosta prima di imboccare la superstrada in direzione sud.

Una corsa ad alto rischio

La corsa è proseguita per decine di chilometri, con il supporto dei militari della Compagnia di Verbania, raggiungendo – secondo quanto ricostruito – punte di velocità fino a 200 chilometri orari. L’inseguimento si è concluso nei pressi dell’uscita autostradale di Meina, dove l’auto in fuga si è fermata per l’esaurimento del carburante.

A quel punto il 52enne, in evidente stato di alterazione, ha tentato un’ultima fuga a piedi nei boschi adiacenti. Raggiunto dai carabinieri, ha reagito con violenza: durante la colluttazione avrebbe trascinato uno dei militari lungo una scarpata prima di essere definitivamente bloccato e immobilizzato.

L’arresto con pesanti accuse

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di oggetti atti a offendere – poiché trovato in possesso di un coltello multiuso – e rifiuto di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici.

