Investito da un getto di acido, 45enne muore dopo due settimane di agonia. Dolore per un padre di famiglia vittima di un incidente sul lavoro nel Torinese.

Investito da un getto di acido, 45enne muore dopo due settimane di agonia

E’ deceduto nei giorni scorsi all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 5 aprile. Non ce l’ha fatta Salvatore Nicolosi, “Moki” per gli amici, a superare le ustioni interne che gli aveva provocato una sostanza chimica.

Autista di 45 anni, Nicolosi era impiegato in una ditta di Tortona, nell’Alessandrino. Come riporta Prima Torino, era stato investito da un getto di fenolo mentre effettuava un trasbordo di acido per conto della Seici, azienda piemontese di Leinì.

LEGGI ANCHE: Incidente sul lavoro: 47enne ustionato con un getto d’acido

L’incidente di inizio aprile

L’incidente, avvenuto lo scorso 5 aprile, aveva provocato ustioni e bruciature interne così gravi da non lasciare scampo al 45enne. Nonostante i tentativi dei medici all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il camionista ha cessato di vivere dopo un paio di settimane.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Leinì e dell’Asl di Torino, è stato il cattivo funzionamento di un tubo a causare la perdita di acido che ha investito Nicolosi, provocandogli gravi ustioni soprattutto alle gambe e agli apparati interni.

Oggi si celebra il funerale

Salvatore Nicolosi, nato e vissuto a Vigevano attualmente risiedeva a Zeme ed era padre di due figli. Era noto non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua passione per la musica. Insieme alla compagna Ramona, infatti, formava il duo “Moki e Ramona”, esibendosi nei locali della Lomellina.

Oggi, lunedì 29 aprile, si celebreranno i funerali nella parrocchia di San Giuseppe a Vigevano.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook