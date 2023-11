Investito davanti all’ospedale, muore dopo due settimane. Per la donna che guidava l’auto scatta la denuncia per omicidio stradale.

Investito davanti all’ospedale, muore dopo due settimane

Era stato investito davanti all’ospedale di Ponderano mentre stava attraversando la strada, anche se non sulle strisce pedonali. Ricoverato subito in pronto soccorso, era poi stato spostato in terapia intensiva a causa del violento trauma cranico che aveva subito. La situazione è apparsa molto critica fin da subito, e alla fine è arrivato il decesso a due settimana dall’incidente.

Si tratta di Florindo Capelli, 84 anni e residente a Vigliano Biellese. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi. L’uomo ha lasciato nel dolore la figlia Sabrina con Emanuele, la compagna Francesca, la moglie Rosetta, le sorelle Serenella, Maria e Blandina.

LEGGI ANCHE: Agente di polizia locale muore dopo essere stato investito

Denuncia per omicidio stradale

A guidare la vettura, una Fiat 500X, che ha investito il pensionato era una donna di Cavaglià di 75 anni. Per la quale adesso scatta in automatico la denuncia per omicidio stradale: è probabile quindi che la donna debba dimostrare in aula che la tragedia non sia dipesa da una sua negligenza.

Pare che l’uomo avesse lasciato l’auto nel parcheggio e si apprestasse a entrare in ospedale, mentre la donna era intenta a sua volta a manovrare per parcheggiare. Saranno comunque gli investigatori a stabilire l’esatta dinamica dell’episodio.