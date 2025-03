La barista più longeva d’Italia lavora a pochi chilometri dalla Valsesia. Si chiama Anna Possi e vive a Nebbiuno, vicino al Lago Maggiore.

Si chiama Anna Possi e vive a Nebbiuno, paesino nei pressi del Lago Maggiore, ed è la barista più longeva d’Italia. Alla veneranda età di 100 anni, compiuti nel 2024, la signora Anna ancora oggi arriva al bar ogni mattina alle 7 e inizia a lavorare e a preparare il locale in attesa dei clienti. Il bar “Centrale” è situato di fronte al municipio di Nebbiuno, a poche decine di chilometri dalla Valsesia.

Su “Piemonte da scoprire”

Nelle scorse settimane un cittadino biellese è andato a farle visita e ha condiviso su “Piemonte da scoprire” le immagini e le emozioni della visita.

«Lei si chiama Anna Possi, ha compiuto 100 anni nel 2024 – ha scritto sulla pagina del gruppo Facebook -. È la barista più anziana d’Italia ancora in attività. Vive e lavora nel paese di Nebbiuno, in provincia di Novara, sulle alture del lago Maggiore. Una forza della natura piemontese. Siamo tornati a trovarla pochi giorni fa, un suo abbraccio, un suo bacio è fonte di energia. Vive in un paese bellissimo, andate in visita».

