La grandine porta devastazione a Borgo Vercelli. LE FOTO

La grandine porta devastazione a Borgo Vercelli. Tetti distrutti, strade interrotte e orti rasi al suolo. Lungo lavoro dei vigili del fuoco.

La grandine porta devastazione a Borgo Vercelli

Lungo lavoro dei vigili del fuoco per la grandinata che l’altra notte ha martellato la zona di Borgo Vercelli, provocando danni a strutture pubbliche e private. Per fortuna però non ci sono stati dei feriti.

Questo il report dei vigili del fuoco: «Dalle ore 19 di oggi 12 luglio 2024, diverse squadre vigili del fuoco del comando di Vercelli del distaccamento di Livorno Ferraris e dei volontari di Santhià stanno operando nel comune Borgo Vercelli a seguito delle avverse condizioni meteorologiche abbattutesi sull’abitato. Si sta lavorando prevalentemente su crollo tetti, alberi abbattuti e ostacoli al traffico dovuti al forte vento».

La testimonianza di un residente

I colleghi di Prima Vercelli riportano la testimonianza e le fotografie di Sergio Rigolone, sempre attento a documentare ciò che avviene in paese. Il quale ha inviato una serie di immagini che completano il quadro, purtroppo a tinte fosche, dei danni patiti in paese.

«Nelle foto che ho scattato si vedono orti semi distrutti, il muretto di cinta del castello Bulgaro divelta, con anche i volontari della Protezione Civile all’opera, ho visto i Vigili del Fuoco intervenire liberando un’area da un’albero caduto sopra, ho ripreso pure la cabina del peso pubblico che è stata spostata, e i tetti di una casa divelti. Le immagini documentano questo è tutto quanto si vedeva nella zona dal castello verso via Casalino e via Novara».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook