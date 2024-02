La Guardia costiera salva un uomo dalle acque del Lago Maggiore. Si tratta di una persona che probabilmente voleva togliersi la vita.

La Guardia costiera salva un uomo dalle acque del Lago Maggiore

L’allarme alla sala operativa della Guiardia costierta che opera sul Lago Maggiore è arrivato poco dopo il mezzogiorno di oggi, lunedì 12 febbraio. Si trattava di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo in difficoltà nelle acque del lago nei pressi dell’imbarcadero di Laveno Mombello.

Non voleva essere salvato

Come riportano i colleghi di Prima Novara, la Motovedetta CP 701 mollava subito gli ormeggi diretta sul posto. E nel frattempo la sala operativa della Guardia costiera allertava i vigili del fuoco di Varese.

Giunta in zona la CP 701 è riuscita a recuperare il malcapitato con non poche difficoltà in quanto lo stesso non voleva essere salvato. Successivamente l’uomo è stato trasportato in ospedale.