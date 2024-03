La malattia si porta via Stefan, ex studente dell’Itis di Biella: aveva solo 20 anni. Il ricordo della scuola: sei stato sempre motivo d’orgoglio per tutti i tuoi docenti e un grande amico per i tuoi compagni.

E’ stato portato via a soli 20 anni da un destino impossibile da accettare e da comprendere. A dare la tragica notizia della scomparsa di Stefan Batru è stato l’Itis “Quintino Sella” di Biella, scuola frequentata dal ragazzo fino all’anno scorso, quando si è diplomato.

«Con grande dolore salutiamo Stefan Bratu, nostro diplomato dello scorso anno scolastico, mancato prematuramente al nostro affetto” è il messaggio di cordoglio pubblicato sul sito della scuola. Stefan si è sempre contraddistinto per il suo animo buono, leale e giusto e per la passione che ha dimostrato per lo studio e per le tecnologie informatiche – lo ricordano dalla scuola -. Grazie per averci rappresentato con onore in molti concorsi in ambito IT».

E ancora: «Sei stato sempre – si legge – motivo d’orgoglio per tutti i tuoi docenti e un grande amico per i tuoi compagni di corso. E’ stato un privilegio conoscerti».

Il ricordo dell’ex insegnante

Anche il professor Giuseppe Aleci, suo insegnante all’Itis (insieme a lui nella fotografia), ha voluto ricordare Stefan.

“La notizia che non vorresti mai ricevere – scrive su Facebook -. Un cancro ha portato via il mio alunno Stefan. Un allievo straordinario. Un esempio di gentilezza, intelligenza e umanità. Eravamo un gruppo insieme a Stefano, Benedetto e Mattia. Insieme nei campionati di robotica. L’ultima nostra gara nei campionati di robotica del maggio 2023. Insieme sempre… Non era solo il mio studente, era anche un amico. Non è accettabile…»