La polizia stradale ferma un uomo per un controllo: a bordo 18 chili di hashish. Finisce nei guai un cittadino straniero di 46 anni.

La polizia stradale ferma un uomo per un controllo: a bordo 18 chili di hashish

Un cittadino nigeriano di 46 anni è stato arrestato l’altrop giorno dalla polizia stradale di Novara per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’uomo era stato controllato mentre percorreva l’autostrada A4 Torino-Milano a bordo della propria auto. Ma, tradito dall’eccessivo nervosismo, era stato accompagnato negli uffici della Polizia stradale Novara Est per essere sottoposto a perquisizione.

I poliziotti trovavano e sequestravano ben 18 chilogrammi di sostanza stupefacente già suddivisa in panetti avvolti in cellophane e carta da pacchi nastrata che l’uomo stava trasportando all’interno del bagagliaio dell’autovettura, nascosti in buste della spesa.

LEGGI ANCHE: Fermato sulla A26 con cinque chili di hashish nascosti nell’auto

Scattano le manette

Al termine degli accertamenti tecnici, qualitativi e quantitativi effettuati sui panetti trovati nell’auto, l’uomo veniva dichiarato in arresto in riferimento al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di circa 18 chili di hashish.

Al termine degli atti di rito, il cittadino nigeriano è stato tratto in arresto e portato alla casa circondariale di Novara. L’operazione segue il sequestro di altri 37 chili di stupefacenti operato dal personale della squadra mobile nell’arco di un solo mese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook