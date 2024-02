L’auto si schianta contro un palo della luce, muore a 29 anni. L’amica che era alla guida ha perso il controllo forse per un colpo di sonno.

L’auto su cui viaggiava si è schiantata violentemente contro il palo della luce posto al centro di una rotonda. È morta così la scorsa notte Alessandra Caboni, 29 anni, residente nel quartiere Lucento di Torino, coinvolta in un incidente stradale nel capoluogo piemontese.

La tragedia è avvenuta in piazza Derna. La Fiat Tipo, dove Alessandra viaggiava come passeggera, ha impattato contro il palo della luce situato al centro della rotonda. La giovane è deceduta sul posto, e a nulla sono servite le manovre di rianimazione effettuate dagli operatori della Croce verde di Villastellone.

Ferita la 31enne che era alla guida

La conducente, una donna di 31 anni, ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha escluso la presenza di altri veicoli nell’incidente. I vigili del fuoco sono stati chiamati per gestire la situazione.

Probabilmente la donna è stata vittima di un colpo di sonno oppure di un mancamento: altrimenti non si spiega come abbia centrato il palo apparentemente senza accorgersene.

Aveva lavorato in una pasticceria

Alessandra Caboni, originaria dell Sardegna, era ben conosciuta anche perché aveva lavorato in una nota pasticceria.

I vigili del fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza e gestire eventuali rischi legati al veicolo danneggiato. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, nel tentativo di comprendere le cause precise che hanno portato a questa tragedia.