Le gambe incastrate tra le lame della motozappa: portato al Cto. Gravi ferite per un 60enne, è intervenuto l’elicottero del 118.

Drammatico incidente agricolo per un 60enne che è stato trasportato in gravi condizioni al Cto di Torino. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Monte Valenza, un centro in provincia di Alessandria.

Secondo quanto risulta dai primi riievi, l’uomo si sarebbe trovato con le gambe incastrate tra le lame di una motozappa. Non è chiaro se sia caduto mentre svolgeva lavori in un terreno, o se la dinamica sia diversa. Sta di fatto che si è deovuto dare l’allarme perché il malcapitato è rimasto gravemente ferito.

Intervento di vigili del fuoco e 118

L’allarme è stato lanciato da altre persone che erano in zona. Sul posto soino arrivati gli operatori del 118 e una squadra di vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare insieme per liberare le gambe dell’uomo rimasta incastrate nel mezzo agricolo. Vista la gravità delle lesioni riportate, si è deciso di ricoverarlo d’urgenza al Centro traumatologico ortopedico di Torino con l’elisoccorso del 118.

Foto d’archivio

