Lutto cittadino a Vercelli per gli operai morti sotto il treno. Intanto sono partite le indagini per stabilire se ci sono specifiche responsabilità.

Lutto cittadino a Vercelli per gli operai morti sotto il treno

La data dei funerali non è ancora stata stabilita, ma intanto il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha proclamato il lutto cittadino per la tragedia di Brandizzo. Un incidente lungo la linea ferrata costata la vita a cinque persone, di cui tre vercellesi.

Questi i nomi dei cinque operai travolti da un treno in corsa a 160 chilometri orari: i vercellesi Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo, e Giuseppe Aversa, 49 anni, che originario di Chivasso ma viveva a Borgo d’Ale. Anche il sito Internet del Comune di Vercelli è stato listato a lutto.

Intanto in serata anche la Regione ha proclamato, sempre per il giorno che verrà stabilito per i funerali, il lutto in tutto il Piemonte.

LEGGI ANCHE: Strage di Brandizzo, l’inquietante ultimo post dell’operaio di Vercelli

Una vicenda che va chiarita

Da parte sua, il premier Giorgia Meloni ha chiesto che «si faccia piena luce quanto prima sull’accaduto».

Stando ad una prima ricostruzione, i cinque operai sarebbero morti sul colpo dopo esser stati travolti dal convoglio che transitava sul binario 1. Importanti saranno i filmati di quegli attimi. L’impianto di videosorveglianza, infatti, darà alla Procura della Repubblica di Ivrea maggiori particolari per la ricostruzione della dinamica.

Le indagini sono seguite da due pm della Procura di Ivrea, Valentina Bossi e Giulia Nicodemo.