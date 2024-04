Lutto nel mondo del basket: Edoardo morto a soli 17 anni. Il giovane da tempo soffriva di problemi cardiaci: la crisi fatale mentre era in montagna con amici.

Lutto nel mondo del basket: Edoardo morto a soli 17 anni

«E’ con infinita tristezza che diamo notizia della prematura scomparsa di Edoardo Baj, di anni 17, un nostro atleta, un ragazzo della formazione del Basket U19. Baldisport tutta, dirigenti, allenatori ed atleti, è vicina alla famiglia e ai suoi amici».

Così la società Baldisport di Chieri annuncia la scomparsa di un giovane che sognava di poter giocare a basket nella sua Under19, ma che dall’inizio del 2023 era costretto a frequentare solo gli allenamenti perché un problema al cuore non gli consentiva di affrontare lo stress e la fatica di una partita vera e propria.

«Era un playmaker ed era anche bravo, tecnicamente avrebbe potuto tranquillamente far parte della squadra. Ma il suo cuore non glielo permetteva, con lui eravamo stati chiari: “Edo, non puoi fare agonismo. Ma se ti vuoi allenare con noi, non ci sono problemi”. Lui aveva portato il certificato medico non agonistico e da quel momento era diventato uno di noi». Così lo ricorda Carlo Gaddo, un dirigente, riportato da TorinoCronaca.

La speranza con una nuova terapia

Da qualche tempo aveva iniziato un nuovo approccio terapeutico, e sperava di migliorare. Invece purtroppo l’altro giorno il suo cuore si è fermato mentre era in montagna con alcuni amici. Una crisi improvvisa e imprevista, contro la quale non c’è stato più nulla da fare.

Il giovane studiava all’istituto Pininfarina di Moncalieri. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 9 aprile, nella chiesa San Luigi Gonzaga a Chieri.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook