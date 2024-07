Lutto nel mondo del rally: morto a 59 anni il navigatore Diego D’Hérin. Con più di cento gare all’attivo, era la memoria storica delle discipline motoristiche soprattutto in Valle d’Aosta.

Lutto nel mondo del rally: morto a 59 anni il navigatore Diego D’Hérin

La comunità del motorsport è in lutto, in particolare quella valdostana. L’altro giorno all’ospedale “Parini”, dov’era ricoverato da diversi giorni, è morto Diego D’Hérin, 59 anni di La Salle. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, si era ammalato alla fine dello scorso anno, di una malattia che lo ha aggredito in ciò che, nella sua passione sconfinata di navigatore, era fondamentale: quelle corde vocali che permettono di leggere le “note” sul percorso per chi è al volante.

Più di cento gare all’attivo

Di gare all’attivo sul sedile del “naviga” D’Herin ne aveva più di cento. Sulle strade della zona, con l’immancabile partecipazione al Rally della Valle d’Aosta, ma non solo. Aveva corso anche in Vallese. La Svizzera era il luogo in cui era nato, perché la famiglia si trovava nella Confederazione per motivi del lavoro del padre, tassista. Poi, erano tornati in alta valle e da lì Diego si era innamorato di motori e gare.

Di carattere incline ad aiutare il prossimo e sorridente ogni volta che scendeva dall’auto, rappresentava una vera e propria memoria storica delle discipline motoristiche valdostane. Una sorta di “Wikipedia”, prima che i computer e i database dilagassero. Più di un pilota e navigatore sostengono che D’Hérin conoscesse i risultati meglio di loro che li avevano ottenuti in prima persona.

Lunedì il funerale

«Ha lottato fino all’ultimo – racconta Mauro Gelmini, amico storico e compagno di innumerevoli avventure a quattro ruote -. Diego era il punto di riferimento per i giovani che si avvicinavano a questa disciplina».

D’Hérin lascia la compagna Anna e il fratello Rémy e tutti coloro che lo hanno salutato, almeno una volta, lungo le strade del “Valle” e potranno farlo, per l’ultima volta, alle 14.30 di lunedì 8 luglio, nel salone del ricevimento del cimitero di Aosta.

