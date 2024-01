Macigno piomba sulla carreggiata: tragedia sfiorata in Ossola. Un episodio molto simile a quelli accaduti di recente a Roccapietra e ad Alagna Valsesia.

Un macigno pesante tonnellate si stacca dal versante, rotola lungo il pendio e piomba sulla carreggiata. E’ accaduto nella mattinata di ieri, sabato 20 gennaio, lungo la strada dell’Ossola che sale verso Macugnaga, in località Ceppo Morelli. Un episodio del tutto analogo a quelli visti recentemente in Valsesia, prima nel tratto in uscita da Roccapietra verso Varallo e poi tra Riva Valdobbia e Alagna.

Anche in questo caso la fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero veicoli di passaggio, altrimenti il bilancio dell’episodio sarebbe stato sicuramente bem più drammatico-

Tranciata una condotta dell’acqua

Durante la discesa lungo il pendio, il masso ha distrutto una condotta dell’acqua di una centralina idroelettrica. Così che una notevole quantità di acqua si è riversata sulla carreggiata.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Macugnaga, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area. Intanto i carabinieri hanno gestito il traffico. La viabilità è stata successivamente ripristinata ma solo a senso unico alternato: si attende infatti che venga effettuata nelle prossime ore la rimozione del masso, da parte delle squadre dell’Anas.