Madre e figlio accoltellati a Brusnengo: gli aggressori arrivano dalla zona di Gattinara

La madre ha 64 anni, il figlio 47. Sono finiti entrambi all’ospedale di Ponderano dopo essere stati colpiti da una serie di coltellate, inferte da due o tre sconosciuti. Il fatto di sangue è accaduto qualche sera fa in centro a Brusnengo. Madre e figlio sono stati aggrediti dopo le 21 a poche decine di metri dalla loro abitazione, lungo via Rovasenda.

Si tratta della strada che sale dalla provinciale 142 e taglia in due il paese. Nonostante le numerose ferite, prodotte senza dubbio da una o più lame, i due non sono in pericolo di vita. Come riportano i colleghi di Prima Biella, alla fine se la sono cavata con qualche punto di sutura.

Si suppone che gli aggressori arrivino dalla zona di Gattinara

Ad aggredirli sarebbero stati almeno due soggetti, forse di origine straniera, provenienti dalla zona di Gattinara. Sul movente stanno ora indagando i carabinieri.

I militari che sono intervenuti in forze con le pattuglie del Nucleo radiomobile di Cossato e del comando di Masserano non appena la segnalazione di un probabile accoltellamento è stata ricevuta alla centrale operativa di Biella.

Quando sono arrivati, i due feriti erano già stati soccorsi e portati in ambulanza in ospedale. I militari hanno così iniziato ad interrogare gli eventuali testimoni nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Nei giorni successivi sono stati sentiti anche madre e figlio che, con la loro versione dei fatti, avrebbero consentito di dare una spinta alle indagini che avrebbero già portato ad identificare gli aggressori.

