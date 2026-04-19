Malore a 500 metri dalla vetta, scialpinista muore sul monte Roisetta. Tragedia in Valle d’Aosta, l’uomo si è accasciato sotto gli occhi dei compagni.

Malore a 500 metri dalla vetta, scialpinista muore sul monte Roisetta

Era quasi arrivato in vetta quando si è sentito male e si è accasciato sulla neve. Tragedia in quota nella mattinata di oggi sopra Cheneil, nel territorio di Valtournenche, dove un’escursione di scialpinismo si è trasformata in dramma. Un uomo, secondo le prime informazioni un turista italiano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava sul Monte Roisetta, a 3.334 metri di altitudine. Lo riporta Aosta Sera.

L’uomo faceva parte di un gruppo di cinque amici, tutti di circa cinquant’anni. Durante la salita, quando mancavano circa 500 metri alla vetta, si è improvvisamente sentito male, accasciandosi lungo il percorso.

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L’intervento dell’elicottero di soccorso

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente il gruppo in quota. Il personale sanitario ha iniziato subito le manovre di rianimazione, riuscendo poi a trasportare lo scialpinista in ospedale.

Nonostante i tentativi dei medici al pronto soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco, anche se saranno gli accertamenti clinici a definire con precisione le cause della morte. Sotto choc gli amici che erano con lui al momento del malore e che hanno assistito alla tragedia consumatasi nel giro di pochi minuti durante quella che doveva essere una giornata di sport e svago in montagna.

Foto d’archivio

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