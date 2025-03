Malore fatale in Posta: uomo muore davanti a utenti e personale. Un cliente si è improvvisamente accasciato nell’ufficio: nulla da fare per lui.

Malore fatale in Posta: uomo muore davanti a utenti e personale

Momenti drammatici l’altra mattina all’ufficio postale di Volpiano, nel Torinese, dove un uomo è deceduto improvvisamente a causa di un malore. Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’uomo era in attesa del suo turno davanti agli sportelli quando si è improvvisamente accasciato sul pavimento. E’ quindi scattato il piano di emergenza, con la chiamata al 112.

Inutili i soccorsi

Poco più tardi sul posto sono intervenuti il personale del 118 con un’ambulanza medicalizzata e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione portato avanti dagli operatori sanitari. Alla fine il malore si è rivelato fatale, e il medico non ha potuto far altro che confermare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di zona per i rilievi. Il corpo è stato subito messo a disposizione dei familiari per l’organizzazione delle pratiche funerarie.

