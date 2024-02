Malore fatale, trovato morto a 50 anni nella guardiola della fabbrica. Ordinata l’autopsia sul corpo di un uomo residente a Briona.

Sarà l’autopsia a cercare di far luce sulla morte improvvisa di un uomo deceduto sul posto di lavoro. La vittima si chiamava Stefano Poretti: originario di Novara, adesso abitava a Briona.

L’uomo è stato trovato l’altra mattina riverso ormai senza vita nella guardiola della Isringhausen a San Pietro Mosezzo. Si tratta della filiale di un gruppo che ha sede in Svizzera e che è leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di sistemi di seduta innovativi per veicoli commerciali e di molle tecniche.

Inutile l’intervento dei sanitari

Sono subito stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento dei sanitari, per l’uomo non si è potuto fare altro che dichiarare l’avvenuto decesso. Escluso l’incidente sul lavoro, resta solo l’ipotesi di un malore improvviso che non ha consentito all’uomo nemmeno di chiedere aiuto.

Sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine per i rilievi di prassi e anche i funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che fa capo all’Asl. Come accennato, sul corpo è stata ordinata l’autopsia per far luce sulla cause del decesso.

Foto d’archivio