Malore mentre nuota nel lago: morta una donna di 39 anni. La tragedia a Mergozzo, il corpo ripescato dai vigili più di 15 metri sott’acqua.

Malore mentre nuota nel lago: morta una donna di 39 anni

Era andata con il marito in riva al lago di Mergozzo sfruttando la bella giornata per farsi un bagno. Erano circa le 14 di ieri, mercoledì 19 giugno, quando l’uomo l’ha vista inabissarsi. E’ subito scattato l’allarme, ma per la moglie, una donna di 39 anni di origini ucraine, non c’è stato nulla da fare.

Sono state ore concitate, quelle di ieri pomeriggio nella spiaggia “dei quattro pilastri” che si affaccia sul piccolo lago ossolano. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco con gli esperti subacquei, carabinieri e operatori sanitari.

LEGGI ANCHE: Aggrappato a un tronco per non annegare: salvataggio sul Lago Maggiore

Il recupero del corpo

Dopo quasi un’ora dal primo allarme, il corpo della donna è stato individuato a oltre 15 metri sott’acqua. Ed è stato riportato a riva, dove sono subito iniziate le manovre di rianimazione.

A un certo punto sembrava che il corpo rispondesse ai tentativi dei sanitari, per cui si è deciso di portare la 39enne all’ospedale di Novara con un elicottero del 118, come riporta Prima Novara. Ma la donna era rimasta senza respirare per troppo tempo: e a Novara non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Uccisa da un malore

Pochi dubbi sul fatto che la donna abbia perso i sensi in acqua a causa di un malore: secondo la testimonianza del marito, era una buona nuotatrice e il lago era tranquillo. Adesso il corpo è disposizione del magistrato che dovrà decidere se ordinare l’autopsia o riconsegnarlo ai familiari.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook