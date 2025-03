Malore mentre assiste alla gara di judo della figlia: morto un 66enne. L’uomo si è accasciato sugli spalti, e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Malore mentre assiste alla gara di judo della figlia: morto un 66enne

Si è improvvisamente accasciato sugli spalti mentre stava assistendo a una gara di judo in cui era impegnata anche la figlia. E’ morto così nella giornata di ieri, domenica 9 marzo, un 66enne di cui non sono ancora state rese note le generalità. Il dramma è avvenuto al Pala200 di Settimo Torinese, dove si stava svolgendo il Trofeo Italia Piemonte di Judo.

L’uomo ha avuto un mancamento, e subito gli altri spettatori hanno lanciato l’allarme.

L’intervento dei soccorritori

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno provato a rianimare l’uomo per parecchi lunghissimi minuti, tra l’angoscia degli altri spettatori e degli atleti impegnati nella competizione. Ma alla fine non c’è stato nulla da fare, se non constarne il decesso. Anche i carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi di prassi. Si vedrà se il magistrato riconsegnerà il corpo ai familiari o se invece vorrà ordinare l’autopsia.

Foto d'archivio

