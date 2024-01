Esce di strada e finisce contro un muro: morto a 46 anni. Probabilmente c’è un malore all’origine dell’incidente. La vittima faceva volontariato nel basket per persone disabili.

Esce di strada e finisce contro un muro: morto a 46 anni

Il mondo del volontariato piange Alessio Marzullo, 46enne residente nell’Astigiano che nella mattinata di ieri, sabato 20 gennaio, è morto a seguito di un incidente in auto. L’uomo stava viaggianco a bordo della sua Clio quando improvvisamente è uscito di strada e si è schiantato contro il muro di contenimento di un passaggio carrabile.

Visto che praticamente non appaiono segni di frenata, si ipotizza che all’orgine della tragedia ci sia stato un malore che ha fatto perdere conoscenza all’uomo. Le indagini sono comunque in corso.

LEGGI ANCHE: Malore in auto, il Sacro Cuore perde suor Regina Mjandwi

Una colonna del volontariato

Come ricordano i colleghi della Nuova Provincia di Asti, Alessio Marzullo era un ex cestista, ed era attuaolmente impegnato nello sport e nel volontariato con la Gsh Pegaso. Si tratta di un’associazione che si occupa dell’avviamento alla sport dei giovani disabili fisici e mentali.

Era un grande compagno di giornate anche per il gruppo del Beach Tennis astigiano, dove il suo sorriso e il suo spirito hanno sempre reso speciali le serate passate in compagnia. Una tragedia che rende affranto anche chi vi scrive per aver perso un amico insostituibile. Lascia la compagna Francesca.