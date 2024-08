Malore uccide cane del Soccorso alpino durante un’azione di ricerca. Rhaegal era impegnato nella zona del monte Giove quando si è accasciato a terra.

Malore uccide cane del Soccorso alpino durante un’azione di ricerca

L’altro giorno Rhaegal stava lavorando nella zona di Cannobio alla ricerca di un escursionista disperso. Era come sempre con Tommaso Ferrari, il suo conduttore della stazione del Soccorso alpino Valgrande. Improvvisamente il cane, un pastore tedesco, si è accasciato a terra. E’ stato immediatamente portato dal veterinario, ma ha cessato di vivere dopo qualche ora.

«Rhaegal – spiegano dal Soccorso alpino sulla loro pagina social – era un giovane tecnico a quattro zampe, recentemente brevettato come unità cinofila del Soccorso alpino insieme al suo conduttore Tommaso, a cui mandiamo tutti insieme un forte abbraccio».

Un dolore per tutti

Come tanti altri suoi “colleghi”, Rhaegal era considerato a tutti gli effetti un mebro operativo del Soccorso alpino. Aveva partecipato a numerse uscite, e l’altro giorno era nella zona del monte Giove, dove si era smarrito un escursionista tedesco. Ha iniziato a respirare con sempre maggiore difficoltà, richiamando l’attenzione degli altrin operatori. E alla fine ha perso conoscenza. Non c’è stato nulla da fare.

Numerose le dimostrazioni di affetto arrivate via social: «Non oso immaginare il dolore. L’alchimia di un binomio è qualcosa che è difficile da spiegare. Ti abbraccio Tommaso», scrive un’amica. «Buon ponte piccolo e grazie per quello che hai fatto, un abbraccio al conduttore, quattro anni fa ero nella tua situazione con un cane da ricerca in superficie» aggiunge un collega soccorritore.

