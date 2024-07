Cane cade in un rio sul Monte Rosa: recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Intervento nella zona sopra Macugnaga per salvare un golden retriver sfuggito ai padroni.

Cane cade in un rio sul Monte Rosa: recuperato dall’elicottero

Elicottero dei vigili del fuoco mobilitato per tirare fuori dai guai un cane sfuggito ai padroni. E’ accaduto nella mattinata di ieri, martedì 23 luglio, nella zona del Monte Rosa sopra Macugnaga. In mattinata i vigili del fuoco ossolani sono infatti intervenuti per il recupero di un golden retriver sfuggito al controllo dei proprietari nell’area della gola di Roffel, a circa 2mila metri di quota, e scivolato nel rio Roffel.

Dopo essere precipitato per una decina metri, l’animale era riuscito a fermarsi in una gola. Ma si trovava in un’area impervia, dove i proprietari non erano in grado di raggiungerlo.

LEGGI ANCHE: Muore schiacciato dal trattore: il cane torna a casa abbaiando per richiamare i parenti

Entrano in azione i vigili del fuoco

È stata quindi mobilitata la squadra dei vigili del fuoco di Macugnaga, la squadra Saf (soccorso alpino e fluviale) del Comando di Verbania e il nucleo elicotteri di Malpensa, che ha inviato un velivolo con elisoccorritori a bordo.

Il personale dell’elicottero Drago 150 provvedeva alla localizzazione e recupero dell’animale riconducendolo a valle. Qui le squadre di terra lo riconsegnavano, illeso e un po’ disorientato, ai proprietari.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook