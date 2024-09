Maltempo, passato il peggio: molti danni in Piemonte. Particolarmente colpita la Valle di Susa, qualche problema anche in Valsesia.

Maltempo, passato il peggio: molti danni in Piemonte

«Il fronte più attivo della perturbazione sta ormai lasciando il Piemonte con le ultime spire che interessano ancora il Verbano. Particolarmente colpite soprattutto le vallate del Torinese con accumuli pluviometrici fin verso i 220-240 millimetri, ma con picchi fino a 270 millimetri in Val Chisone con annesse esondazioni e smottamenti. Picchi di oltre 150 millimetri anche sull’Alto Piemonte.

Nelle prossime ore l’atmosfera rimarrà instabile con ancora la possibilità di rovesci e temporali sparsi alternati a schiarite». A fare il punto della situazione è il Centro meteo Piemonte, che offre gli ultimi aggiornamenti sulla perturbazione che tra la notte e la mattinata ha fatto parecchi danni, soprattutto in Val Susa.

Nel Torinese sono infatti decine gli intereventi dei vigili del fuoco e degli operatori del Soccorso alpino e speleologico. Tra le zone colpite si segnala anche quanto visto a Borgata Giordani, nel comune di Mattie (sempre in Valle Susa) dopo la piena.

Problemi anche in Valsesia e dintorni

Anche in Valsesia ci sono state chiamate agli operatori del soccorso soprattutto per problemi di piante e altri ostacoli alla viabilità, ma finora nulla di grave. In via precauzionale è stato fatto sgomberare il camping a Campertogno, che sorge a ridosso del Sesia, ma l’allarme è praticamente già rientrato.

Le foto sono tratte dalla pagina Facebook del Soccorso alpino e speleologico piemontese

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook