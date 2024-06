Marito e moglie decidono di togliersi la vita insieme: lui era ammalato. Hanno lasciato acceso un braciere in casa e sono morti per le esalazioni.

Marito e moglie decidono di togliersi la vita insieme: lui era ammalato

A dare l’allarme è stata la sorella della moglie, con la quale non riusciva a mettersi più in contatto. Preoccupata, ha dato l’allarme. A scoprire la drammatica verità sono stati carabinieri e vigili del fuoco, accompagnati dal sindaco del paese di Ottiglio, piccolo centro dell’Alessandrino. Rolf e Alice Dippold, coniugi svizzeri trasferiti da un ventina di anni in Piemonte, si erano uccisi insieme. Qui sotto, in una foto tratta dal loro profilo social.

L’uomo aveva 73 anni, era gravamente ammalato ed evidentemente non aveva intenzione di sopportare le fasi finali della malattia. La donna aveva 68 anni e non voleva restare a vivere senza di lui. Questa la spiegazione che i due hanno lasciato scritta in un biglietto trovato dai carabinieri nella casa.

Un braciere acceso

Per togliersi la vita i due hanno semplicemente lasciato acceso un braciere che funzionava male: le esalazioni di monossido di carbonio hanno fatto il resto.

Come accennato, Rolf e Alice erano svizzeri, e una ventina di anni fa aveva acquistato una casa nel paese alessandrino. Ora i loro corpi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

