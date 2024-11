Medico cade sulla scalinata dell’ambulatorio e finisce al pronto soccorso. Le sue grida di dolore hanno attirato il personale e gli utenti della struttura.

Medico cade sulla scalinata dell’ambulatorio e finisce al pronto soccorso

Singolare infortunio accaduto a una donna di 63 anni, medico di professione nel rione del Villaggio Lamarmora a Biella. L’altro giorno stava scendendo la breve scala posta fuori dalla porta d’ingresso dell’ambulatorio di Ponderano, nel Biellese, ed è malamente caduta.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, a contattare il 118 è stato lo stesso personale dell’ambulatorio, allertato dalle grida di dolore della donna. Donna che si era recata nell’ambulatorio come utente, per effettuare un normale prelievo del sangue.

LEGGI ANCHE: Cade dalla scala pulendo la tomba della mamma: in prognosi riservata

L’infortunio sull’ultimo scalino

Mentre stava uscendo e percorrendo la scalinata dell’ambulatorio è inciampata e precipitata per terra. Nella caduta si è fratturata e al tempo stesso lussata la caviglia sinistra (triplice frattura del malleolo). Le urla di dolore hanno attirato l’attenzione del personale dell’ambulatorio, che ha prestato i primi soccorsi al medico e chiamato il 118. Arrivata l’ambulanza, i sanitari l’hanno caricata e trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale di Ponderano.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook