Medico in pensione muore improvvisamente lungo il Cammino di Oropa

Stava percorrendo il Cammino di Oropa con alcuni amici: l’altro giorno era partito a piedi da Santhià ed era arrivato a Viverone. Qui la comitiva si era sistemata in un bed and breakfast per ristorarsi e trascorrere la notte prima di riprendere il tracciato verso il santuario biellese. Ma durante la notte è accaduto il dramma: Fabio Tucci, medico fiorentino in pensione, è morto nella sua camera del bed and breakfast.

La tragica scoperta è stata fatta solo il mattino successivo, quando il gruppo si è ritrovato per la prima colazione. Visto che Tucci non si era presentato, uno degli amici era andato a chiamarlo direttamente in camera. Ma dall’interno nessuna risposta: si è così deciso di entrare, e purtroppo è stato trovato il corpo ormai senza vita del medico.

L’intervento del personale sanitario

E’ stato subito dato l’allarme, e nella struttura ricettiva è arrivata una squadra di operatori sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il medico legale ha constatato il decesso, avvenuto improvvisamente per cause naturali. Evidentemente Fabio Tucci non si è nemmeno accorto del sopraggiungere del malore, o comunque non ha avuto modo di chiedere aiuto.

Sul posto anche i carabinieri di Cavaglià, che hanno subito affidato il corpo ai familiari per il funerale.

