“Mi sono perso”, poi il silenzio: 15enne trovato senza vita in Valle d’Aosta. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia, il corpo senza vita scoperto dopo una notte di ricerche.

Un’escursione in montagna durante una vacanza si è trasformata in una tragedia. Liam Daniel Henry Rezac, 15 anni, è stato ritrovato senza vita all’alba di oggi, mercoledì 23 luglio, lungo un versante della Becca di Viou, a circa 2.000 metri di quota. Il giovane, originario della Bretagna (Francia), si trovava in Valle d’Aosta con la famiglia per un periodo di villeggiatura. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante la discesa dalla cima a 2.859 metri che domina la piana di Aosta, Liam aveva contattato i genitori. “Mi sono perso”, aveva detto, spiegando di aver smarrito il sentiero e di essere affaticato. In un video inviato poco dopo, il ragazzo mostrava una traccia in lontananza che intendeva seguire per tornare a valle. Quel messaggio, inviato alle 18.38, è stato l’ultimo segnale ricevuto.

Scatta l’allarme

Alle 20, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a contattarlo, i familiari hanno dato l’allarme. È scattata immediatamente una vasta operazione di soccorso coordinata dai vigili del fuoco, con il supporto del Soccorso alpino valdostano, della Guardia di finanza di Cervinia e del Corpo forestale regionale. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, anche con l’ausilio di droni e con la presenza sul posto del sindaco di Valpelline.

Con le prime luci del giorno, l’elicottero della Protezione civile ha effettuato i sorvoli nella zona individuata grazie ai dati gps trasmessi dal cellulare del ragazzo. Intorno alle 6 del mattino, Liam è stato ritrovato senza vita in un canalone, più in basso rispetto alla posizione indicata la sera prima.

Vittima di una caduta

Secondo la prima ricostruzione, Liam potrebbe essere scivolato mentre cercava di raggiungere la traccia che aveva individuato. Il medico legale ha confermato il decesso a seguito dei traumi riportati nella caduta. I finanzieri del Soccorso Alpino stanno completando gli accertamenti e la relazione per l’autorità giudiziaria, che al momento orienta verso un tragico incidente autonomo.

Il corpo del ragazzo è stato trasferito alla camera mortuaria di Aosta. La comunità locale, profondamente colpita, si stringe attorno alla famiglia, sconvolta da un dolore indicibile.

