Minacce e violenze alla madre per la droga: 38enne condannato a 4 anni. Una vita da incubo, poi la donna ha trovato il coraggio di denunciare. E’ accaduto nel Vercellese.

Minacce e violenze alla madre per la droga: 38enne condannato a 4 anni

Per anni avrebbe trasformato la vita della madre in un incubo fatto di paura, minacce e aggressioni. Una vicenda di maltrattamenti in famiglia emersa in un centro del Vercellese, dove un uomo di 38 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Secondo quanto ricostruito, alla base del comportamento violento ci sarebbe la tossicodipendenza dell’uomo, che lo avrebbe spinto a pretendere denaro con la forza. «Dammi i soldi o distruggo la casa», ripeteva alla madre, arrivando spesso a passare dalle parole ai fatti: stoviglie e bicchieri lanciati, mobili danneggiati, episodi di aggressione fisica.

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Il coraggio di denunciare tutto

La donna, pur vivendo nel terrore, avrebbe cercato a lungo di aiutare il figlio, nella speranza di sottrarlo alla dipendenza. Ma con il passare del tempo la situazione è degenerata, fino alla decisione di denunciare. Non si trattava, peraltro, dei primi episodi: le forze dell’ordine conoscevano già il 38enne per precedenti analoghi.

Le richieste di denaro erano continue. Quando la madre si rifiutava, l’uomo arrivava a sottrarle direttamente i soldi. In almeno un caso l’avrebbe anche costretta ad accompagnarlo fino a Torino per acquistare droga e riportarlo poi a casa.

La sentenza nei giorni scorsi

Dopo l’arresto, la Procura di Vercelli ha disposto il giudizio immediato. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza: quattro anni di carcere con rito abbreviato. L’uomo si trova attualmente detenuto. Le accuse contestate sono quelle di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

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