Mobili e infissi divorati dalle fiamme: denunciato uno svuota-cantine

Sarebbe stato uno svuota-cantine a dare fuoco a una catasta di rifiuti a Mongrando, nel Biellese. E’ accaduto l’altro giorno, quando i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per domare le fiamme che stavano divorando una catasta di mobili in legno e infissi vari. Lo riportano i colleghi di Prima Biella: sul posto anche i carabinieri forestali di Biella per i rilievi del caso.

Subito sono partite le indagini per stabilire la natura del rogo, oltre che per accertare a chi apparteneva il campo. E anche se l’accatastamento di quel materiale fosse o meno autorizzato.

Scatta la denuncia allo svuota-cantine

Alla fine i carabinieri di Occhieppo Superiore identificano un uomo: un soggetto che era già stato indagato per lo smaltimento illecito, e il sindaco Michele Teagno aveva firmato un’ordinanza di smaltimento del materiale che aveva accumulato. L’uomo invece potrebbe aver preferito dar fuoco a tutto. Denunciato, dovrà ora rispondere di una serie di reati legati alla gestione dei rifiuti e alla tutale dell’ambiente.

